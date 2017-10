Les reaccions del sobiranisme al cop d'Estat a la democràcia de mans del Gobierno

Diuen que no volen la independència, però són ells els qui avui s’han independitzat del poble de Catalunya amb el pitjor atac en segles.

4. Ah, però tranquils, no és una suspensió...

3. Les institucions democràtiques les elegeixen els ciutadans de Catalunya, no pas el Gobierno de la Nación

Davant el totalitarisme, avui més que mai, defensem la democràcia i els drets civils i polítics. Ens hi trobarem! pic.twitter.com/93gmy2Y4hz

