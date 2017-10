Colau: “és un atac greu als drets i llibertats de tots”

El Tinent-alcalde de Barcelona Jaume Asens ha seguit la línia de Colau i ha piulat això:Per la seva banda, el Portaveu d'EnComu Podem al Congrés, Xavier Domènech, ha fet una crida a les aliances democràtiques i també ha criticat Pedro Sánchez (PSOE) per donar suport a l'autoritarisme del PP; com ha fet també Lluís Rabell (CSQP). En canvi, el seu company de files Joan Coscubiela ha posat al mateix nivell el 155 i la DUI.

. @sanchezcastejon ha pasado del No a Rajoy a aliarse con el PP en una cuestión fundamental para la democracia. Incomprensible.

. @marianorajoy vol carregar-se l’autogovern i la sobirania de Catalunya. Moment d'àmplies aliances democràtiques per fer front a la reacció.

