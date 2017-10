Els professionals de TV3 i Catalunya Ràdio s'alcen contra la intervenció de l'Estat

Des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals han contestat dient que "els mitjans de la CCMA depenen orgànicament del Departament de Presidència de la Generalitat, malgrat que els nomenaments dels seus principals directius són competència del Parlament de Catalunya" i -davant aquest atac flagrant a la llibertat de premsa i d'informació- diversos professionals de la televisió i la ràdio pública catalana han expressat via xarxes socials la seva indignació. També han defensat la seva professionalitat i la pluralitat dels mitjans públics catalans.

Rebutgem totalment la intervenció dels mitjans públics per part del govern espanyol #DefensemCatRàdio #DefensemTv3 pic.twitter.com/0oziD8w9ei

