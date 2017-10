Barcelona s'omple per l'alliberament dels presos polítics del procés i contra el cop d'estat a la democràcia

Última actualització Dissabte, 21 d'octubre de 2017 17:45 h

Els participants fan una crida contra la intervenció dels mitjans públics catalans: "TV3 serà sempre nostra"

Milers de persones es manifesten aquesta tarda al Passeig de Gràcia i alguns dels carrers adjacents per reclamar la llibertat dels presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i Òmnium Cultural, Jordi Cuixar, els primers presos polítics del procés. A més, molts dels participants protesten també contra l'anunci de l'activació de l'article 155 de la Constitució que suposa un cop d'estat contra la democràcia, amb cartells contra la "repressió" o la intervenció dels mitjans de comunicació públics. El lema de la manifestació és 'Llibertat Jordi Sànchez i Jordi Social. En defensa dels drets i les llibertats', i la lideren els números dos de les organitzacions civils, Francesc Mauri i Agustí Alcoberro.

La manifestació fa el recorregut des de la cruïlla entre Passeig de Gràcia i Aragó, i s'aturarà davant de la Gran Via. Allà està previst un acte presentat per Rosa Andreu i Jordi Llovet, que inclourà una actuació de Maria del Mar Bonet. L'actriu Lloll Bertran llegirà el manifest.

Els manifestants porten cartells demanant la llibertat de Sànchez i Cuixart, moltes estelades o missatges en contra de l'article 155. Entre els càntics que s'hi poden sentir, un en contra de la intervenció dels mitjans públics: "TV3 serà sempre nostra".

Els participants a la manifestació, inclosos representants polítics, porten llaços grocs en solidaritat amb Sànchez i Cuixart. A nivell polític, participen a la manifestació el president Puigdemont i els consellers, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'expresident Artur Mas, representants del PDECAT com Neus Munté, Marta Pascal, David Bonvehí o Lluís Corominas; d'ERC, amb Marta Rovira i Gabriel Rufián al capdavant; Gabriela Serra i Carles Riera per la CUP, Xavier Domènech, Joan Josep Nuet o Jessica Albiach i David Cid de Catalunya en Comú o Albano-Dante Fachín de Podem. Entre els participants també hi ha eurodiputats com Ramon Tremosa (PDECAT) o Jordi Solé (ERC).

