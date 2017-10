Última actualització Dissabte, 21 d'octubre de 2017 19:00 h

Els números dos de l'ANC i Òmnium Cultural han parlat davant de milers de persones a la manifestació d'aquesta tarda a Barcelona

Des de l'escenari aixecat davant la Gran Via de Barcelona per la manifestació en defensa de l'alliberament dels presos polítics del procés, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i contra el cop d'estat a la democràcia anunciat aquest matí per Mariano Rajoy, han parlat els números dos de l'ANC, Agustí Alcoberro, i Òmnium Cultural, Francesc Mauri. Abans, s'han llegit unes paraules escrites per Sànchez i Cuixart des de la presó de Soto del Real. Sànchez ha demanat als ciutadans de Catalunya "no afluixar a favor del diàleg i de la independència” i Cuixart ha tornat a insistir en que cal mantenir "la serenor, el coratge i el saber ser pacífic sense renunciar al desig del poble, el dret a decidir i el dret a l'autodeterminació". Segons la Guàrdia Urbana, els escoltaven 450.000 persones.





Al seu torn, Francesc Mauri ha denunciat l'empresonament de "dos homes de pau a qui no perdonen haver liderat les manifestacions més grans i pacífiques que s’han vist els darrers anys a Europa" i "haver defensat la independència des del carrer". "Òmnium no es doblegarà mai davant la por i la imposició", ha afegit. En castellà, Mauri ha reiterat que "això no va de líders, d'independentistes o no, d'orígens o llengües" sinó de llibertats.



El portaveu d'Òmnium ha negat que el Gobierno hagi acabat amb l'autogovern a Catalunya -"això ja ho va fer el 2010", ha assegurat- i ha dit que el que ha fet és "carregar-se la democràcia". "No ens han suspès les institucions perquè no poden, perquè les institucions són nostres, som nosaltres. Cap govern pot suspendre la sobirania popular", ha exclamat.



En un missatge a l’Estat i el govern espanyol, ha preguntat "no enteneu que amb repressió i violència no podreu aconseguir res?" en referència a la resposta repressiva i autoritària de Mariano Rajoy a les ofertes de diàleg del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. També s'ha dirigit als ciutadans de tota Espanya dient que "amb el cop d'avui no suspenen els drets civils i nacionals a Catalunya, s'acaba la democràcia a tota Espanya". A més, ha llençat una crida en anglès a Europa per tal que "ajudin Catalunya, salvin Espanya i Europa".



Al seu torn, el número dos de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha demanat l'alliberament de Sànchez i Cuixart i ha tornat a insistir que "no aconseguiran escapçar les entitats i atemorir la gent que lluita per la República Catalana" perquè "per cada un que caigui hi haurà relleus". Ha dit Alcoberro que "no podran "liquidar Catalunya com a nació" ni el seu "autogovern centenari" perquè "nosaltres ho impedirem".

Lloll ha avisat que les mobilitzacions no s'aturaran. "Ens comprometem a respondre coordinadament i continuadament davant totes les accions que vulnerin els drets humans i les llibertats", ha sentenciat després d'exigir l'alliberament de Sànchez i Cuixart i la retirada dels càrrecs de sedició. "Ens autoinculpem. Si manifestar-se és un delicte, ens declarem culpables", ha conclòs. Maria del Mar Bonet ha tancat l'acte cantant "Què volen aquesta gent" en un dels moments més emotius de la tarda. El manifest de l'acte -impulsat per 'Crida per la Democràcia- l'ha llegit l'actriu Lloll Bertran, que ha explicat que el text ha estat modificat arran de la decisió del consell de ministres aquest matí d'aplicar el 155 en la seva vessant més autoritària. "Han decidit suspendre l’autogovern i volem rebutjar aquesta decisió, no l'acceptem", ha dit referint-se al fet que el Govern i les institucions catalanes "han estat escollides democràticament". El manifest també demana que s’encari el conflicte políticament i no judicialment.Lloll ha avisat que les mobilitzacions no s'aturaran. "Ens comprometem a respondre coordinadament i continuadament davant totes les accions que vulnerin els drets humans i les llibertats", ha sentenciat després d'exigir l'alliberament de Sànchez i Cuixart i la retirada dels càrrecs de sedició. "Ens autoinculpem. Si manifestar-se és un delicte, ens declarem culpables", ha conclòs. Maria del Mar Bonet ha tancat l'acte cantant "Què volen aquesta gent" en un dels moments més emotius de la tarda.

