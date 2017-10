Última actualització Dissabte, 21 d'octubre de 2017 20:00 h

Els alcaldes de Santa Coloma, Terrassa, Granollers i Castellar mostren el seu "radical desacord i rebuig" al cop d'estat contra la democràcia del govern espanyol

ACN.- L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i els alcaldes de Terrassa, Granollers i Castellar del Vallès han reclamat al PSC que "s'oposi frontalment" a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució anunciat aquest dissabte pel govern espanyol. En un comunicat, Núria Parlón, Jordi Ballart, Josep Mayoral i Ignasi Giménez han expressat el seu "radical desacord i rebuig" amb la intervenció de la Generalitat de Catalunya i han assegurat que els socialistes catalans sempre han treballat per "l'exercici i constant enfortiment de l'autogovern". Tots quatre adverteixen que la intervenció del Govern i el Parlament de Catalunya tindria conseqüències "irreparables".

Núria Parlon, Pedro Sánchez i Miquel Iceta, en una imatge d'arxiu © Julià N. Comparteix Tweet

Etiquetes 155, PSC, PSOE

"Expressem el nostre més radical desacord i rebuig a l'aplicació de l'article 155 i les mesures que se'n deriven, comunicades aquest matí pel govern de l'Estat", diuen Parlón, Ballart, Mayoral i Giménez. En el seu comunicat, els alcaldes socialistes demanen al PSC que "s'oposi frontalment a aquesta mesura i no validi, en cap cas, la seva posada en marxa".

"El projecte dels socialistes catalans es fonamenta en l'exercici i constant enfortiment de l'autogovern de Catalunya. L'aplicació del 155 suposa, de fet, la suspensió de l'autonomia de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, les conseqüències del qual serien irreparables", indiquen els alcaldes.

A més, els batlles socialistes insten el govern de la Generalitat a no tirar endavant "cap mesura irreversible i unilateral i que, per tant, no faci cap declaració d'independència". "No és moment de prendre cap decisió que faciliti la ruptura", han indicant. "És imprescindible aturar el rellotge, congelar totes les condicions prèvies i asseure's a parlar sense exclusions ni línies vermelles", han expressat.

