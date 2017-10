Última actualització Dissabte, 21 d'octubre de 2017 21:00 h

La secretària tercera de la mesa del Senat, María Eugenia Iparragirre, diu que "no hi ha cap raó que el justifiqui"

ACN.- La senadora del Partit Nacionalista Basc (PNB) i secretària tercera de la mesa del Senat, María Eugenia Iparragirre, ha votat en contra de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya a la reunió de l'òrgan executiu de la cambra alta perquè considera que "no hi ha cap raó que el justifiqui".

Iparragirre ha argumentat que "en cap moment hi ha hagut un requeriment per part de Rajoy a Puigdemont", tal com ordena el mateix article 155 de la Carta Magna, sinó que "s'ha limitat a fer una pregunta que el President de la Generalitat, efectivament, ha respost". Alhora, entén de la resposta de Puigdemont resulta "evident que reconeix que no hi ha hagut cap declaració d'independència, per la qual cosa no veiem cap raó que justifiqui l'aplicació de l'article 155", una mesura d'excepció que ha titllat de "dubtosa constitucionalitat".







El Senat celebrarà divendres vinent el ple en què s'aprovarà l'aplicació de la 155



La Mesa del Senat, l'òrgan rector de la cambra alta, ha fixat el pròxim divendres 27 d'Octubre com a data per al ple extraordinari sobre l'aplicació del l'article 155 a Catalunya. El calendari s'ha aprovat per sis vots a favor, els dels quatre membres del PP i els dos del PSOE, un vot en contra del representant del PNB. Dimarts està previst que es constitueixi la comissió mixta, formada per 27 senadors de les comissions de les CCAA i la Constitucional, que recollirà i farà esmenes per a possibles modificacions a la propostes de l'executiu espanyol. Dijous a les cinc de la tarda es reunirà la comissió i divendres a les deu del matí es donarà el tret de sortida del ple extraordinari.

La Mesa també ha fet cas a la petició feta pel grup del PP al Senat, majoritari a la cambra, d'ajornar els plens ordinaris previstos dimarts i dimecres de la setmana vinent per centrar els esforços la intervenció de Catalunya. De fet, dimarts està prevista nova reunió de la Mesa –generalment es reuneix ja aquest dia- i Junta de Portaveus, d'on hauria de sortir una proposta d'ordre del dia. Segons el reglament, les persones al·ludides podrien presentar personalment al·legacions davant la comissió. El president Puigdemont podria demanar comparèixer, tot i que també es dona l'opció al president de designar, si ho considera procedent, la persona que assumeixi la representació d'aquests efectes. De fet, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha instat aquest mateix dissabte, un cop s'han sabut els detalls de l'aplicació de la 155, que el cap del Govern vagi al Senat per oferir "un pacte d'Estat per a Catalunya". La reunió de la comissió mixta començarà dijous a les cinc de la tarda, mentre que el ple extraordinari començarà divendres a les deu del matí. Per què tiri endavant la proposta cal majoria absoluta, que ja ostenta el PP, tot i que també comptarà amb el suport del grup del PSOE i de Cs al Senat. A través d'un comunicat, el PNB recorda que la iniciativa traslladada pel govern del PP al Senat ha tirat endavant gràcies als quatre vots dels representants del PP i els dos del PSOE, amb l'únic vot en contra de la senadora basca, que ha anunciat que el seu partit mostrarà el seu rebuig a la mesura durant tota la tramitació.

