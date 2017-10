Ultimàtum de Puigdemont a Europa abans de declarar la independència

A més, ha condemnat l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart: els ha definit com a presos polítics i "persones de pau" que l'Estat ha empresonat "fent servir codis penals antics" per seguidament cridar els catalans a conjurar-se per "defensar les nostres institucions de manera pacífica, carregats de dignitats i de raons". En castellà, el president s'ha dirigit també als "demòcrates" de l'estat espanyol per advertir-los que aquest atac flagrant a la democràcia i els drets fonamentals que avui es dona a Catalunya pot expandir-se fàcilment a la resta de l'Estat.

Puigdemont ha demanat al Parlament que la setmana que ve celebri un ple per analitzar els efectes de l'aplicació del 155 a Catalunya i "prendre les decisions pertinents". Tot apunta que durant aquest ple es produiria una declaració d'independència definitiva, la qual cosa suposaria complir amb l'advertència que havia fet al govern espanyol, a qui va dir que si intervenia l'autogovern a Catalunya amb el 155 aixecaria la suspensió de la independència encara vigent. Alguns mitjans han apuntat que el ple es celebraria divendres, coincidint amb la celebració d'una sessió monogràfica al Senat per validar la intervenció de Catalunya.“Les institucions catalanes i el poble de Catalunya no podem acceptar aquest atac”, ha dit el president de la Generalitat responent a Rajoy per "l’intent de liquidar el nostre autogovern i la nostra democràcia" amb el suport de PSOE i C's. Segons Puigdemont, "avui el Consell de Ministres ha donat un cop de porta" al diàleg que tantes vegades li han ofert des de la Generalitat en representació d'un "clam popular" al carrer.Ha dit Puigdemont que l'Estat espanyol ha doblegat la voluntat democràtica dels catalans exposada "de manera nítida i massiva" en les eleccions del passat 27 de setembre. "El que nosaltres decidim a les urnes ells ho eliminen als despatxos", ha assegurat i ha condemnat que Rajoy s'hagi "autoproclamat de manera il·legítima representant de la voluntat dels catalans". "Volen nomenar un directori perquè teledirigeixi des de Madrid la vida de Catalunya", ha afegit."No és la primera vegada que -també amb el suport del rei- les institucions catalanes reben un cop de part de l'estat". D'aquesta manera ha equiparat Puigdemont la repressió actual de l'Estat amb l'exercida per la dictadura franquista, per després reivindicar la "legitimitat històrica" i la defensa dels catalans al llarg del temps de la Generalitat, que -ha explicat- neix abans que la Constitució espanyola. "El que tenim ens ho hem guanyat amb la força de la gent i la democràcia", ha sentenciat.