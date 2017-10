El 155 posa entre les cordes el PSC en ajuntaments arreu de Catalunya

El PSC, entre les cordes en molts pactes municipals

D'altra banda, cada cop són més els càrrecs locals socialistes que han mostrat la seva disconformitat amb la mesura presa pel govern del PP amb el suport del PSOE. L'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas, ha afirmat a través d'una piulada al seu perfil de Twitter que no accepta l'aplicació "dura" del 155 "que liquida l'autogovern de Catalunya" i que si es consolida a la votació del Senat "hauré de reflexionar, i molt". En alguns ajuntaments, com en el de Girona, els socialistes catalans s'han allunyat del relat del PSOE per condemnar la repressió del govern espanyol, de qui han demanat la dimissió.



Barcelona en Comú -des d'on es proclamen defensors del dret a l'autodeterminació- analitzarà dimarts si trenca el pacte amb el PSC a l'Ajuntament de Barcelona en una reunió de la coordinadora del partit i del grup municipal. Gran part de les bases dels comuns ja no està còmode amb els seus socis de govern i la mateixa alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ja ha començat a pressionar-los perquè es posicionin en contra del 155. Contesta així a les demandes que fa dies li fa l'oposició -ERC, la CUP i el PDECat- al consistori barceloní, que ja li demanava actuar després del referèndum de l'1-O per la complicitat dels socialistes amb la violència de l'Estat.En acabar aquest dissabte la manifestació a Barcelona per demanar l'alliberament dels presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium, Jordi Cuixart, Colau va aprofitar les càmeres de televisió per carregar contra els socialistes, a qui va instar a retirar el seu suport al 155, que per a ella és "incomprensible". Amb tot, el que demana Colau és més aviat un gest simbòlic per tal de no haver de partir peres amb els socialistes catalans, ja que segons ha dit ella mateixa el seu pacte "funciona molt bé". El mateix pensa el PSC. I és que el govern municipal necessita aquesta unió per tirar endavant els seus projectes i mantenir a la pràctica la governabilitat de la ciutat.A Mataró, CiU ha abandonat el govern per la resposta dels socialistes a la repressió policial de l'1-O i -per la mateixa raó- a Badalona, la regidora Conxita Botey ha marxat del PSC. A Tarragona, Units per Avançar (l'antiga Unió) ha deixat en minoria al PSC i PP. L'exconseller de Governació durant el segon tripartit, exdiputat del PSC al Parlament, exsenador i líder històric dels socialistes catalans a Tarragona, Xavier Sabaté, ha denunciat en un article al Diari de Tarragona que "El 155 liquida les institucions per les quals tantes generacions vàrem lluitar" i ha instat a Sánchez i Iceta a consultar la militància sobre el seu suport al PP. D'altra banda, el PDeCAT ha partit peres amb el PSC als governs de Mollet, Esplugues de Llobregat, Blanes, Pineda de Mar i Palau-solità i Plegamans, mentre que ERC ho ha fet a Blanes, Barberà del Vallès i Lliçà d’Amunt.