Un líder supremacista blanc de l'extrema dreta nord-americana aplaudeix Rajoy per aplicar el 155

Viva Espana! https://t.co/X8xykn2qGy — Richard Spencer (@RichardBSpencer) 21 d’octubre de 2017

Amb una piulada aquest mateix dissabte, Spencer va titllar de "valent i intel·ligent" el "moviment" de Rajoy i va celebrar el cop d'estat a la democràcia amb un "Viva Espana!". El líder d'extrema dreta es va assabentar de la notícia per un article del diari The New York Times sota el títol de "El president espanyol passarà a prendre el control de Catalunya"Spencer és el coeditor de la web d'ultradreta AltRight.com. Ell mateix va promoure el terme el 2010 en referència a un moviment basat en el nacionalisme blanc -segons l'Associated Press- per disfressar el racisme clar, el supremacisme blanc, el neofascisme i els neonazis. És president del think tank supremacista blanc The National Policy Institute i va ser un dels organitzadors de les manifestacions de neonazis i supremacistes a Charlottesville, on un d'ells va matar una dona i va deixar més de vint ferits en atropellar un grup d'antifeixistes que es manifestava contra el seu moviment.