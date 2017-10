Turull també ha explicat que està estudiant jurídicament l'execució de l'article 155 "per denunciar fins a quin punt el govern espanyol ha anat al marge de la llei". En aquest sentit ha posat de manifest la "perversió" de l'executiu de Rajoy, que "s'ha situat fora de la llei" quan "són ells qui sempre parlen de retornar a la llei".

"Hem de prendre decisions i actuar en conseqüència", ha afirmat Turull, que ha afirmat que el govern espanyol "vol aniquilar" les institucions catalanes. Turull ha emplaçat a defensar-les i també a culminar el mandat de l'1 d'octubre. El conseller ha recordat que s'ha d'actuar "amb el cap i el cor, no amb l'estómac".

