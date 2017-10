Última actualització Diumenge, 22 d'octubre de 2017 13:30 h

Ho ha fet en una entrevista a la BBC, en que ni tan sols l'entrevistador es podia creure la seva desvergonya

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, ha tocat fons al pou de la vergonya i ha assegurat que la majoria d'imatges de violència policial durant l'1-O a Catalunya són "falses". "No crec que hi hagi cap situació brutal. Crec que, de moment, s'ha demostrat que moltes d'aquestes imatges són falses", s'ha atrevit a dir en una entrevista aquest diumenge al programa de la BBC 'The Andrew Marr Show'. Les seves afirmacions menyspreen la feina dels mitjans de comunicació d'arreu del món que van enregistrar les càrregues de la policia espanyola i dels observadors internacionals i organitzacions en defensa dels drets humans en diversos països que van certificar la violència desproporcionada i injustificada exercida per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional als col·legis electorals. També negaria l'autenticitat de centenars de milers de vídeos i fotografies que els mateixos ciutadans atacats i ferits per la brutalitat policial van compartir a les xarxes socials.





Spanish Foreign Minister @AlfonsoDastisQ says pictures of Spanish police beating Catalans is 'fake news' #marr pic.twitter.com/tpJ5ZtVX9z — The Andrew Marr Show (@MarrShow) 22 d’octubre de 2017

Notícies relacionades

Davant la sorpresa i incredulitat de l'entrevistador, Dastis ha justificat la violència policial contra votants pacífics de tota mena (entre els quals també van ser agredits ancians i nens) dient que "si hi va haver algun ús de la força, aquest va ser un ús limitat i provocat pel fet que es va impedir als cossos i forces de seguretat de l'Estat que complissin les ordres dels tribunals"."No dic que totes les imatges siguin falses, però algunes ho són. Hi va haver moltes informacions alternatives i fake news en relació a l'1-O. I com he dit abans, no es va fer un ús de la força deliberat, sinó provocat", ha conclòs Dastis.