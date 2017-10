Les dones dels Jordis trenquen el silenci en un emotiu vídeo al Washington Post

Última actualització Diumenge, 22 d'octubre de 2017 14:00 h

Ho fan el mateix dia que la defensa de Cuixart aporta proves que demostren que "en tot moment" va fer "crides a la mobilització pacífica"

El diari nord-americà Washington Post ha publicat un vídeo sobre l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart per l'Audiència Nacional espanyola, on els defineix com "dos dels membres més destacats del moviment pro independència a Catalunya". Per explicar als seus lectors el clam popular que existeix a Catalunya per exigir l'alliberament dels primers presos polítics del procés, el vídeo intercala imatges de les mobilitzacions massives al carrer i entrevistes amb la dona de Jordi Sànchez, Susanna Barreda, i la parella de Jordi Cuixart, Txell Bonet.





Una captura de pantalla de l'entrevista a les dones de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart © TWP Comparteix Tweet

Etiquetes empresonament Sànchez i Cuixart

Al seu torn, Txell Bonet, ha lamentat que Cuixart no podrà agafar el seu fill de sis mesos en la primera visita que li faci a presó. Amb tot, també ha assegurat que no ho està vivint "com un problema personal, sinó com s’ho haguessin posat a la presó a una altra persona per una causa injusta". "Avui és ell, però demà pot ser una altra persona. És un atac a les llibertats de tots", conclou.

El recurs de la defensa del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per demanar-ne la llibertat aporta material videogràfic que demostra que el 20 de setembre, en la concentració davant la Conselleria d'Economia, "en tot moment" va fer "crides a la mobilització pacífica", que va demanar "expressament respecte pels mossos i membres dels cossos de seguretat de l'estat" i que s'aïllés qualsevol persona violenta. També demostra, en paraules de la seva advocada, Marina Roig, que "va mediar" per aconseguir que la Guàrdia Civil sortís de la Conselleria. L'escrit de la defensa presentat a l'Audiència Nacional també considera que "no està justificat" el risc de fuga perquè Cuixart "té feina i domicili conegut" (aquest és justament l'argument de la jutgessa per desestimar el risc de fuga en el cas de Trapero); assegura que la jutgessa Lamela "no pot al·legar" risc de destrucció de proves perquè el fiscal no ho va fer en la seva demanda ni tampoc de reiterar el delicte perquè la jutgessa "no concreta a què es refereix"

També s'aporten altres proves que demostren que la mobilització a la conselleria la van convocar multiplicitat d'entitats i que, per tant, la protesta "s'engloba en un moviment social més ampli". "L'objectiu era la protesta i no pas impedir les entrades i escorcolls", defensa l'advocada. Cuixart, apunta el recurs, no va impedir ni va instar a impedir els escorcolls.

"Ni tan sols els advocats saben quant de temps, però ens han avisat que pot ser per llarg", explica Barreda en referència al temps que el seu marit pot romandre al centre penitenciari de Soto del Real i com la situació ha afectat molt els tres fills que té la parella. Barreda ha condemnat l'actuació de l'Estat referint-se també als missatges de "vergonya i indignació" que els ha fet arribar la gent: "els han empresonat perquè tenen por de la gent", però "ens faran més forts. Això no ens pot aturar", ha dit després de condemnar que "els han agafat com a cap de turc". Barreda també s'ha lamentat de la inacció d'Europa que -diu- no actuarà fins que l'economia de la UE es vegi afectada. "Per nosaltres és molt dur veure aquesta cara d'Europa", ha conclòs.