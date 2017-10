Romeva reivindica la República com “una absoluta necessitat de supervivència” en l’acte d’homenatge als represaliats pel franquisme

Última actualització Diumenge, 22 d'octubre de 2017 15:00 h

El Conseller ha alertat Europa que els catalans estan “patint” els “vents d’extrema dreta”

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



L'escenari era idoni. Durant l’acte d’homenatge als represaliats pel franquisme i els immolats per la llibertat a Catalunya, el conseller d’Exteriors, Transparència i Relacions Institucionals, Raül Romeva, ha reivindicat l'urgència d'assolir la república catalana en un discurs en que ha lloat el paper dels republicans i la “dignitat” de les víctimes del franquisme. “Davant del feixisme, no valen equidistàncies ni concessions”, ha dit en un moment en que els atacs a la democràcia per part del gover espanyol s'equiparen més que mai als de la dictadura franquisme.

El conseller d'Exteriors i Relacions Institucionals, Raül Romeva, fent l'ofrena als represaliats pel franquisme © Rafa Garrido Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 155, franquisme, Romeva

En un missatge implícit sobre el moment polític a Catalunya, el conseller ha afirmat que “avui més que mai, cal recordar què vol dir la república, i que no és només una opció, és una absoluta necessitat de supervivència”. “I això també ho hem de dir als que encara dubten de la necessitat del que estem fent avui”, ha dit just abans de fer l’ofrena al monument als immolats i a la tomba del president afusellat per Franco, Lluís Companys.



Romeva -que ha assistit a l’acte de l’entitat que agrupa els represaliats de la dictadura i els seus familiars acompanyat del conseller de Territori, Josep Rull ha volgut també posar Europa en alerta sobre l'autoritarisme de l'Estat espayol. “Quan algú ens diu que anem amb compte amb els vents d’extrema dreta que pugen a Europa, els hi diem que en som conscients perquè els patim aquí, els hem de confrontar aquí, no cal mirar a Europa per veure que els perills de l’extrema dreta segueixen impunes i amb una força social i sobretot institucional absolutament inacceptable”, ha dit. És per això -ha afirmat- que ara “és moment de fermesa i dignitat com mai” a Catalunya. “Davant tant autoritarisme, tantes màscares caigudes, davant tanta falsa equidistància que només vol legitimar un silenci execrable, hem de recordar que l’ànsia de llibertat i democràcia imperarà”, ha sentenciat.

En aquest sentit, ha lamentat que a Catalunya s’ha tornat a “veure empresonaments polítics, detencions de funcionaris, i violència policial, al segle XXI en una Europa on se suposa que tot el que va passar al segle passat s’havia superat”. “No ens deixarem arrossegar de nou cap a una arbitrarietat, per més que alguns la vulguin disfressar i maquillar de legalitat. Ni ho permetrem ni permetrem que ningú ho avali”, ha dit en una referència directa a la voluntat manifesta del govern espanyol d’aplicar les mesures repressives de l’article 155 de la Constitució.

Aprofitant també que l’acte s’ha fet a la vora de la tomba de Companys, Romeva ha criticat que el portaveu del PP, Pablo Casado, comparés l’expresident afusellat amb l’actual president de la Generalitat, Carles Puigdemont. “Quan algú utilitza el nom de Companys amb clara intencionalitat amenaçadora, més enllà de demostrar què hi ha darrere de les seves paraules, de demostrar com cauen les caretes, demostren un desconeixement enorme de què significa un poble, de què vol un poble i que demana”, ha sentenciat el conseller, condemnant que “instrumentalitzant Companys per atemorir unes institucions i a la gent posa de manifest que ara encara hi ha deutes molt grans per afrontar, que esmolen la memòria i remouen sentiments”.

Notícies relacionades