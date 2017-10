Valls dedica la diada castellera de Santa Úrsula als presos polítics del procés

Última actualització Diumenge, 22 d'octubre de 2017 16:30 h

Els crits d'"independència" i "llibertat" s'han fet sentir en una plaça del Blat plena a vessar

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



La d'enguany no és una diada castellera de Santa Úrsula més i així ho ha transmès l'alcalde de Valls, Albert Batet, en el seu discurs des del balcó del consistori. Acompanyat pel conseller de Presidència de la Generalitat, Jordi Turull, i el conseller de Justícia, Carles Mundó, Batet ha aprofitat la celebració per denunciar la repressió l'autoritarisme de l'Estat espanyol pel que fa a l'anunci d'ahir dissabte d'aplicar el 155 a Catalunya. També ha volgut dedicar la jornada als presos polítics del procés, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i ha volgut mostrar una "repulsa enèrgica" al seu empresonament.

Entre crits d'"independència" i "llibertat" en una plaça del Blat plena a vessar i presidida per una pancarta amb el missatge "defensem les institucions catalanes"., Batet ha denunciat que els Jordis fa 7 dies que estan empresonats i ha condemnat l'"atac democràtic" al Parlament anunciat ahir per Mariano Rajoy. "Com a vallencs i catalans demostrem el nostre compromís amb la democràcia i la pau", ha sentenciat.