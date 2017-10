Última actualització Diumenge, 22 d'octubre de 2017 16:00 h

La principal sospita és que serien a TVE per controlar els continguts i les informacions

Mitjançant un comunicat a la seva pàgina de Facebook, la secció sindical de CCOO a TVE Sant Cugat ha denunciat la "presència de policia camuflada" entre els treballadors de les instal·lacions. Segons el sindicat aquests "individus porten uns dies" a les instal·lacions: "es camuflen entre nosaltres, semblen treballadors d’empreses externes, fan ús dels serveis de la cafeteria, tenen bona presència física, recorren les dependències de l’empresa com si sabessin on són. La gran diferència amb els treballadors de TVE a Sant Cugat és que van armats. Formen part dels cossos de seguretat de l’estat", denuncien.











El comunicat de CCOO també denuncia que "les informacions que emeten sobre els catalans la majoria dels mitjans estatals són falses".

El sindicat explica que aquest divendres van demanar explicacions al subdirector de RTVE a Catalunya i no els va aclarir "res". Els treballadors es queixen que ni la Direcció del centre ni els responsables de la seguretat s'han posat en contacte amb els representats dels treballadors per informar-los i reclamen que se'n vagin. També critiquen que això hagi provocat "inquietud entre els treballadors".La principal sospita és que serien a TVE per controlar els continguts i les informacions, que -amb tot- ja imposen els directors de TVE a Catalunya (treballadors de TVE a Catalunya ja havien denunciat al Consell d'Informatius per manipular en les informacions relatives a l'1-O). Si fos així, diu el comunicat que "ja tenen prou proves per endur-se’ls i apartar-los dels condiments d’un servei públic, que és de tota la ciutadania i no del govern del Partit Popular". El text assegura que els treballadors "mai no han deixat de complir les seves obligacions" i que aquells que no actuen de la mateixa manera fugiran "per la porta del darrere" a final d’any.