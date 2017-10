La Guàrdia Civil investiga un professor gallec per parlar sobre l'1-O a classe

Última actualització Diumenge, 22 d'octubre de 2017 18:30 h

Estudiants de la Universitat Santiago de Compostel·la han denunciat que es vulgui doblegar "l'esperit crític" dels alumnes

La Guàrdia Civil investiga un professor de secundària d'O Porriño (Galícia) per un suposat delicte d'odi, simplement per parlar a classe sobre el referèndum de l'1-O a Catalunya i l'actuació violenta i repressiva de la policia espanyola. El docent va començar a l'aula el debat a petició dels propis estudiants.

Una captura de pantalla del vídeo de denuncia de les estudiants de la Universitat de Santiago de Compostel·la

Segons ha informat Nós Televisión, el docent va mostrar vídeos de la repressió policial, cosa que no va agradar alguns pares de l'escola, que ho haurien denunciat a la Guàrdia Civil.Estudiants de la Facultat de Geografia i Història de Santiago de Compostel·la s'han manifestat en suport del professor: "Sentim això com un atac directe contra la formació de l'esperit crític dels estudiants, ja que un debat no és una imposició de cap postura", han dit després de lamentar que la situació els recorda a la persecució de mestres durant el franquisme.A més, han denunciat que la universitat ha vulnerat el seu dret a la llibertat d'expressió retirant sense cap justificació un cartell per mostrar la seva solidaritat amb el poble català.