L'AMI i l'ACM impulsen un front comú municipalista contra la intervenció de Catalunya

Promouen mocions als ajuntaments que rebutgin el 155 i s'aprovin en plens previs a l'aprovació de l'article al Senat espanyol

ACN.- L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) promouen que els consistoris d'arreu del país aprovin una moció de rebuig a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que "suspèn l'autogovern català". La proposta de l'AMI i l'ACM és que els plens municipals es realitzin els dies 23, 24 o 25 d'octubre, previs a l'aprovació del 155 el proper divendres al Senat.

Totes dues associacions conviden els ajuntaments catalans a fer aquests plens extraordinaris per aprovar una moció que vol visualitzar "el rebuig total" a l’aplicació del 155 i mostrar el ple suport al Govern de Catalunya i a les seves institucions, "ara amenaçades per aquest acord entre el PP, PSC i Cs per a la suspensió de l'autonomia de Catalunya". La moció subratlla que "davant d’un problema polític l'única resposta de l'estat espanyol ha estat només la repressió i en la retallada de drets".



"38 anys després de recuperar l'autonomia catalana amb l'aprovació de l'Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació d'anul·lació política", resa l'exposició de motius de la moció de l'AMI i l'ACM, que considera que una aplicació del 155 "liquida, de facto, l'autonomia catalana". La moció consta de quatre punts i en el primer s'acorda "manifestar el suport al Govern i al Parlament per fer efectiu del mandat popular de l'1 d'octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum i la Llei de Transitorietat".