[vídeo] L'Espanya que celebra els presos polítics

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

22 d'octubre de 2017, 19.25 h

Sort que ens queda molt poc per aguantar tots aquests absolutistes borratxos!



A part d'això, els espanyols no poden superar-nos!



Catalunya ha creat vuit cops més empreses el 2017 que les que han marxat per l’1-O.

L'increment net de 9.524 societats fins al setembre supera de llarg el miler que canvia la seva seu a partir del referèndum.





Visca Catalunya lliure de la dictadura feixista espanyola!

Visca la llibertat!

Visca la recuperació de Catalunya com estat!