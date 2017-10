A més, el sindicat de mestres ha detallat que "estaran al costat de les institucions catalanes i de la democràcia en la lluita per la seva supervivència".

A través d'un comunicat, el sindicat ha assegurat que el 155 és "l'excusa legal per implantar una dictadura" que funciona des de la campanya de l'1 d'octubre i que ha "tancat webs, detingut arbitràriament treballadors públics, violat correspondència i vulnerat drets humans i llibertats individuals". USTEC-STES ha fet una crida a fer concentracions davant els ajuntaments de les capitals de comarca dimecres 25 a les 6 de la tarda. Unes protestes convocades des de l'espai del MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa).

Els mestres no reconeixeran la intervenció de l'escola

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal