La premsa unionista espera amb candeletes l'aplicació del 155

El Periódico publica una enquesta que assegura que "L'independentisme venç però no creix passat l'1-O".El País: "El Gobierno cesará a los altos cargos que no acaten la legalidad".La Vanguardia: "Dues de cada tres empreses que deixen Catalunya van a Madrid".L'ABC: "El Gobierno desmontará la red de asesores del separatismo".La Razón: "Rajoy nombrará a un mando único para aplicar el 155".El Mundo: "Puigdemont se resiste a la convocatoria de elecciones para frenar el 155".

