El PSC dividit després del suport del PSOE al 155

Última actualització Dilluns, 23 d'octubre de 2017 10:15 h

Montilla no aclareix que votarà divendres al Senat

Aquest dilluns el PSC celebra una reunió executiva després que diversos alcaldes socialistes s'hagin oposat a l'aplicació del 155, entre ells Núria Parlon, Jordi Ballart, Josep Mayoral i Ignasi Giménez. Dissabte, el PSOE va donar suport absolut a la suspensió de l'autogovern català.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i l'expresident José Montilla a l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova © Pere Fransesch Comparteix Tweet

Etiquetes 155, alcaldes, jose montilla, psc, psoe, senat, socialistes

L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i els alcaldes de Terrassa, Granollers i Castellar del Vallès han reclamat al PSC que "s'oposi frontalment" a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució anunciat aquest dissabte pel gobierno.

En un comunicat, Núria Parlón, Jordi Ballart, Josep Mayoral i Ignasi Giménez han expressat el seu "radical desacord i rebuig" amb la intervenció de la Generalitat de Catalunya i han recordat que els socialistes catalans sempre han treballat per "l'exercici i constant enfortiment de l'autogovern".

Tots quatre adverteixen que la intervenció del Govern i el Parlament de Catalunya tindria conseqüències "irreparables".



Dimissions a les files socialistes

Per la seva banda, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, també ha dimitit de l'executiva del PSOE pel suport del secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, a l'aplicació de l'article 155.

Tanmateix, el secretari d'organització del PSC de Manresa, Xavier Vera, ha anunciat que deixa el seu càrrec al partit pel suport socialista a la suspensió de l'autonomia. "Després de molt meditar, avui he decidit deixar de ser secretari d'organització del PSC de Manresa", ha piulat a Twitter.

El Senat votarà divendres que ve l'aplicació de l'article 155 que suposa la intervenció total de l'autogovern de Catalunya i el senador socialista encara no ha dit quin serà el seu vot.L'expresident de la Generalitat i senador del PSC, José Montilla, no aclareix el sentit del seu vot en l'aplicació del 155. "Fa temps que sé el que he de fer. Divendres al Senat", ha piulat aquest diumenge a través del seu compte de Twitter. A més, l'expresident ha donat "les gràcies als bons amics.... i als 'trolls' pels seus consells".Per la seva banda, Barcelona en Comú analitzarà dimarts si trenca el pacte amb el PSC arran del suport del PSOE a l'aplicació del 155. Així ho ha anunciat, el tinent d'alcalde, Jaume Asens, a Twitter on assegura: "complicitat PSOE amb atac autogovern i llibertats de Catalunya, posa en risc pactes amb PSC".