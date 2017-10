La CUP aposta per la proclamació de la independència en el proper ple

Última actualització Dilluns, 23 d'octubre de 2017 09:15 h

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



"La decisió del govern de Mariano Rajoy és la major agressió contra els drets civils, individuals i col·lectius", ha expressat la CUP a través d'un comunicat aquest dilluns.

La diputada de la CUP Anna Gabriel al seu escó © Jordi Play Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes article 155, CUP, independència, referèndum, república

La formació anticapitalista ressalta que aquesta "agressió està dirigida contra la majoria independentista però també contra la resta de la ciutadania no independentista".

Així, la CUP avisa que aquesta "agressió" es trobarà una resposta "en forma de desobediència massiva per part de la ciutadania". "Entenem que l'autoorganització, l'autotutela, la resistència des del municipalisme i l'internacionalisme són les puntes de llança d'aquesta lluita n violenta per rebutjar l'article 155".



D'aquesta manera, avisa que aquesta setmana s'aniran presentant iniciatives concretes "en aquests àmbits".



Missatge per al president

Sense mencionar-lo, la CUP envia un missatge al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. "Hem insistit, per activa i per passiva, que no compartim l'estratègia d'anar a remolc de les decisions que pren el govern espanyol", han exposat.

"Considerem que la declaració de la república està plenament legitimada pels resultats del referèndum de l'1 d'octubre i, com ja hem dit en múltiples ocasions, apostem perquè el Parlament faci la proclamació com més aviat millor", han sentenciat.

Notícies relacionades