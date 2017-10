Un diari espanyol afirma que TV3 adoctrina a la seva audiència

JCV Sta. Cristina d'Aro Sta. Cristina d'Aro

23 d'octubre de 2017, 12.16 h

#3 Home, és que si no mentissin com ho fan habitualment, i no ataquessin com energumens a gent pacífica i amb les mans en alt, ja no serien caspanyols. Haurien perdut el seu folklore i el seu tipisme. Per això han acabat com han acabat, i que esperin, que l'últim acte de la funció està a punt d'arribar de la mà del Banc Central Europeu.