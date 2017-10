Santamaría insta Puigdemont a anar al Senat

Última actualització Dilluns, 23 d'octubre de 2017 11:15 h

La vicepresidenta assenyala que la cambra alta preveu que les mesures s'adaptin a qualsevol canvi que es produeixi al llarg de la setmana

El vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha instat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a comparèixer aquesta setmana al Senat per presentar al·legacions al 155.

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, també ha avalat aquest dilluns una possible compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Senat. "Hem de respectar abans de tot la decisió que acabi prenent el president, que segur que serà la millor per a tots", ha matisat Sabrià. "Des d'ERC sempre hem demanat aprofitar totes les oportunitats per al diàleg i per fer arribar les nostres propostes", ha recordat el portaveu republicà. "I ens sembla que el Senat és una bona oportunitat tant per explicar les propostes a aquesta pseudocambra territorial com -encara molt més important- explicar-les cap a l'exterior", ha continuat Sabrià. "En tot cas, respectarem la decisió que prengui", ha puntualitzat el portaveu d'ERC, que sí ha volgut deixar clar que la millor defensa "contra el cop d'estat del 155" és la república catalana. "És la millor resposta", ha reflexionat en veu alta Sabrià.

En entrevistes a Onda Cero i Tele 5, la número 2 de l'executiu espanyol ha considerat que, en la situació actual, és millor que les coses es diguin "públicament i obertament".Així mateix, ha assenyalat que fins divendres, quan el ple del Senat votarà de manera definitiva el 155, la cambra alta permet que s'adaptin les mesures a "qualsevol canvi que es produeixi al llarg de la setmana".Preguntada per si hi haurà un comandament únic que coordini l'aplicació del 155, Santamaría ha admès que és una possibilitat però ha apuntat que serà una decisió de Rajoy i que s'ha d'anar "pas a pas".El Partit Demòcrata (PDeCAT) avala que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparegui al Senat abans de la votació de l'aplicació de l'article 155. La coordinadora general de la formació, Marta Pascal, ha assegurat que el partit donarà suport al cap del Govern perquè seria una decisió "absolutament compatible" amb el compliment del mandat del referèndum. "Si decideix anar-hi hi estaríem còmodes", ha insistit Pascal, que ha reiterat que si Puigdemont assisteix al Senat no s'entraria en contradicció amb la determinació de l'1-O. En aquest sentit, la coordinadora general del PDeCAT ha recordat que Puigdemont té la "complicitat" del partit d'aixecar la suspensió de la declaració d'independència un cop s'apliqui "de facto i de manera clara i vigent" l'article 155 de la Constitució.