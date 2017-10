Joaquim J

23 d'octubre de 2017, 12.41 h

Sr. Valentí... amb tot el respecte que en mereix vostè i el cos dels Mossos d'Esquadra... pensi que l'estat espanyol no ara... si no des de fa centúries no compleix MAI el que promet. I a més esperar que ho facin amb proporcionalitat i no de forma invasiva.. es no coneixer aquesta gent..... no cal si no llegir una mica d'història.