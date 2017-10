JxSí i la CUP proposen que el ple per donar resposta al 155 se celebri dijous

Última actualització Dilluns, 23 d'octubre de 2017 12:15 h

Demanen que els senadors compareguin demà a la tarda

La junta de portaveus debat la petició de JxSí i la CUP d'abordar la resposta a la suspensió de l'autonomia de Catalunya per part de l'Estat en un ple aquest dijous. Així ho ha anunciat el president de JxSí, Lluis Cormonias, en roda de premsa, on ha titllat de “violència institucional” i “d’usurpació" la decisió del Consell de Ministres. La petició està sent estudiada per la Mesa del Parlament.

JxSí i la CUP han registrat una petició a la Mesa del Parlament per tal que "amb caràcter d'urgència" es dugui a terme al Parlament un "debat general" per abordar "l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya i els seus possibles efectes".



A més, la coalició independentista també ha demanat a la Mesa del Parlament que engegui totes les accions legals que pugui per “defensar les institucions catalanes” de la suspensió i el control decretat per l’Estat, i ha reclamat que siguin per la via administrativa, constitucional, civil i també penal.

Com a guió, els dos grups independentistes plantegen un debat per analitzar la situació actual i els antecedents; "l'oferiment de diàleg i mediació com a instrument de resolució de conflictes"; el ressò i els efectes de la situació política a Catalunya en el marc internacional; valoració i efectes de l'aplicació, "si s'escau", del 155; i finalment propostes i actuació del Govern i del Parlament "davant la tramitació i l'aplicació" per part de l'Estat d'aquest article.

Els dos grups també han sol·licitat que la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) es reuneixi aquest dimarts a les 18.00 hores perquè compareguin tots els senadors de designació parlamentària perquè expliquin la seva opinió sobre "l'aplicació del 155 i els seus efectes". Destaquen l'expresident de la Generalitat, José Montilla, el líder de PP, Xavier Garcia Albiol, el senador del PDeCAT, Josep Lluis Cleries i el d'ERC, Bernat Picornell.

