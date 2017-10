Així demana al Govern i al Parlament proclamar la independència immediatament, tal com disposen les lleis del Referèndum i de Transitorietat Jurídica i els resultats de l'1-O.

Poble Lliure ha titllat de "feixisme" que el govern espanyol vulgui aplicar l'article 155 de la Constitució per intervenir competències catalanes.

