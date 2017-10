Última actualització Dilluns, 23 d'octubre de 2017 17:15 h

No descarta consultar a la militància

Aquest dilluns el PSC celebra una reunió executiva després que diversos alcaldes socialistes s'hagin oposat a l'aplicació del 155, entre ells Núria Parlon, Jordi Ballart, Josep Mayoral i Ignasi Giménez. En aquest sentit, l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha reconegut que hi ha "discrepàncies" i ha reclamat fixar una postura col·lectiva.

"El PSC ha de destil·lar una postura única, uniforme. No vol dir eliminar les discrepàncies però en un projecte col·lectiu, com el PSC, ningú pot anar a la seva", ha reclamat Ballesteros.



Així ho ha afirmat en declaracions als mitjans abans de la reunió del Consell Executiu del PSC a la seu del partit on analitzaran la posició dels socialistes catalans davant la supressió de l'autonomia.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha estat dels primers a arribar a la seu del partit aquest dilluns, coincidint amb l'alcalde de Lleida, Àngel Ros.

Posteriorment ho han fet altres membres de l'executiva com l'alcaldessa de l'Hospitaler, Núria Marín; la diputada al Congrés Meritxell Batet; l'eurodiputat Javi López, i l'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, entre d'altres.

L'exconseller del PSC, Xavier Sabaté, ha demanat aquest matí consultar a la militància del partit abans de donar suport a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.Ha recordat que els estatuts del partit recullen que "decisions d'especial transcendència" s'han de "posar a consulta perquè tothom pugui opinar". "El 155 no ho és?", s'ha preguntat a les xarxes socials.A més, s'ha mostrat convençut que la majoria de socialistes catalans estan "en contra" de l'aplicació del 155.En aquest sentit, Ballesteros ha dit que no creu que hi hagi "cap problema" en consultar a la militància però ha sentenciat que aquesta és una decisió que es prendrà en el transcurs de la reunió i "d'acord amb el que digui el primer secretari".