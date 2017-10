Qui són els senadors que formaran part de la Comissió del 155?

Última actualització Dilluns, 23 d'octubre de 2017 15:15 h

El PSOE deixa a l'expresident Montilla fora

La comissió mixta del Senat es constituirà demà dimarts i haurà d'abordar les mesures del 155 abans que es votin al ple de divendres que ve. Montilla no participarà en la comissió del 155 mentre sí que hi serà Albiol.

El PSOE deixa l'expresident de la Generalitat José Montilla fora de la comissió del Senat que haurà d'abordar les mesures del 155 i les possibles al·legacions per part del president Puigdemont abans que es votin al ple de divendres que ve.



Per la seva banda, el PP sí que ha inclòs el líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, a la llista. Per part d'ERC hi serà Miquel Àngel Estradé, del PDeCAT, Josep Lluís Cleries i Òscar Guardingo d'En Comú Podem.



En total la comissió estarà integrada per 27 persones: 15 membres del PP, 6 del PSOE, 2 d'Units Podem-En Comú, 1 d'ERC, 1 del PNB, 1 del PDeCAT i 1 del grup mixt. Estarà presidia pel president de la cambra alta, Pío García Escudero.



Per part del PP hi haurà José Barreiro, Javier Arenas, Pedro Burgos, Alberto Fabra, Xavier Garcia Albiol, Pío García Escudero, Juan José Imbroda, Jesús Labrador, María Dolores López, Juan José Lucas, Luis Ramírez, Luisa Fernanda Rudi, Clara San Damián, Pedro Sanz i Maria Rosa Vindel.

Els escollits del PSOE són els quatre membres de la direcció del grup parlamentari al Senat: Ander Gil, Luisa Carcero, Francisco Menacho i Begoña Nassare. Així com el portaveu de la comissió d'exteriors, Óscar López, i el senador pel País Basc, Tontxu Rodriguez.

