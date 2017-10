Última actualització Dilluns, 23 d'octubre de 2017 13:45 h

El portaveu de C's ha criticat l'"opacitat, l'ocultació i les mentides" amb la que s'ha convocat el ple d'aquest dijous

"S'ha convocat per aquest dijous un ple al Parlament, tot i que no sabem l'hora, que serà el primer després del que es va convocar el passat 6 i 7 de setembre i la compareixença de Puigdemont", ha explicat el portaveu de C's al Parlament Carlos Carrizosa.

"No és per parlar de sanitat, ni d'educació ni de res, només per parlar del monotema, que oculta quina és la veritable intenció del Govern", ha lamentat el portaveu de C's.

En una conferència de premsa feta íntegrament en castellà, Carrizosa ha criticat l'"opacitat, l'ocultació i les mentides" amb la que s'ha convocat el ple d'aquest dijous.

"No sabem de què parlarem, hem d'intuir les propostes. Tampoc sabem què es votarà", ha expressat. "Ho segueixen ocultant per covardia perquè saben que actuen contra la llei i la majoria dels drets dels diputats". En aquest context, el portaveu de C's ha costat que aquest "és un episodi més de què fan servir el Parlament com el seu propi quiosquet". "Fan servir aquesta institució que hauria de servir a tots els catalans i no per a uns pocs".



Crítiques a Forcadell

Per altra banda, Carrizosa també ha demanat que la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, no afirmi "defensar als 135 diputats". "Li hem demanat empara moltes vegades i ens l'ha negat". "Se li ha demanat empara quan s'han suspès els plens i les sessions de control", ha contextualitzat.

"Ha estat la presidenta de JxSí i la CUP, demanem que no surti dient que defensa als 135 diputats. Aquest Parlament ha estat emmordassat per JxSí i la CUP i ella no ens ha defensat mai", ha sentenciat.

