Puigdemont no descarta comparèixer a la cambra alta

La Junta de Portaveus ha acordat aquest matí que el ple específic sobre "l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya i els seus efectes" es dugui a terme aquest dijous, segons la proposta de JxSí i la CUP, que ha rebut l'aval del PSC i CSQP. Però no ha fixat encara l'hora a l'espera del calendari que marqui el Senat.

L'òrgan polític de la cambra ha deixat a l'aire la data a l'espera del calendari que fixi aquesta setmana el Senat fins a arribar a la sessió plenària prevista per aquest divendres, per evitar la coincidència si Puigdemont es desplaça finalment a la cambra alta.



Si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, finalment decideix anar al Senat a defensar personalment les al·legacions al dictamen sobre l'aplicació del 155, té dues opcions, segons marca el reglament.



La primera, és fer-ho el dijous a la tarda quan es reuneix la comissió per votar el dictamen elaborat per la ponència. La segona, divendres al matí abans del ple del Senat que ha de servir per votar l'informe de com s'aplicarà el 155. El president del Senat, Pío García-Escudero, podria modificar el calendari per tal de permetre a Puigdemont comparèixer.



Els seguirà una intervenció il·limitada de Puigdemont, i després de les seves paraules, es podria suspendre la sessió per donar marge als grups, que intervindrien després trenta minuts més cada un.



Si el Govern els respon, els representants dels grups tindran deu minuts més per a la rèplica i una segona rèplica obrirà un darrer torn per als grups, aquest cop de cinc minuts. Acabat el debat, els grups poden presentar un màxim de tres propostes de resolució, que es votaran un cop represa la sessió.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, estudia comparèixer al Senat quan el citin per presentar les al·legacions contra l'aplicació de l'article 155.

Entre els passos que es contemplen abans de la suspensió de l'autonomia, el Senat farà un requeriment al president de la Generalitat perquè presenti les al·legacions i que ell mateix o un representant seu acudeixin al Senat a defensar la seva posició.

