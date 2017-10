23 d'octubre de 2017, 14.34 h

#4 ...RATAS-de-CLOACA !!!

DIGUEU la VERITAT, si us plau !!!

Considerar que alguien a quien le ha dado un "ataque de ansiedad" es un "herido"... Si no estás bien de salud como para aguantar la mal llamada "resistencia pacífica"[¿?], no vayas !!!, no lleves a los niños !!! y no plantes cara, eso es un DELITO de RESISTENCIA a la AUTORIDAD !!!