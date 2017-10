Primeres veus dins els Mossos que asseguren que no acataran el 155 i seran fidels al Govern

També, el seu portaveu, Albert Donaire, ha confiat que el Govern declari la república catalana abans que s'apliqui el 155 i el Ministeri de l'Interior prengui el control de Mossos. També ha assegurat que per a ells l'autoritat que els mana són el conseller d'Interior, Joaquim Forn; el director general, Pere Soler, i en última instància el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i que la seva sectorial "està amb ells".

Els sindicats poden parlar com a molt pels seus afiliats, no per tot el cos. Així com nosaltres parlem en nom únicament dels membres de MxI.