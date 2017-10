El portaveu del PSOE censura les veus catalanistes del socialisme contràries a la suspensió de l'autogovern

No hi ha cap vot

Puente no ha qüestionat cap de les mesures repressives i autoritàries que pengen del 155 tot i que ha dit que "controlaran" com s'aplica l'article i ha insistit que volen que la durada de la intervenció sigui "la mínima necessària i la més breu possible", per la qual cosa s'haurien de forçar les eleccions al gener. "No estem al 155 per gust ni donem salts d'alegria però entenem que és l'últim recurs de l'estat de dret per posar ordre", ha manifestat. Per a Puente, Puigdemont encara té temps d'evitar el 155 si convoca eleccions autonòmiques. Això sí, deixant de banda qualsevol declaració d'independència "ni light, ni soft, ni verbal ni escrita".



Puente ha assegurat que totes les mesures que s'han pactat amb el PP són "compartides, parlades i compten amb la posició comú del PSC". "No hi ha cap mesura que prèviament no hagi estat dialogada", ha manifestat Puente. Aquest matí, en una entrevista a Onda Cero, Soraya Sáenz de Santamaría ha assegurat que Miquel Iceta estava al corrent del 155 i dissabte va parlar amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy.



Les contradiccions del PSOE



Óscar Puente ha justificat que no poden sotmetre el suport del PSOE al 155 a la votació de la militància per "una qüestió de terminis"; tot i que el secretari general, Pedro Sánchez, s'havia compromès a portar a les bases les decisions més transcendents que afectessin al PSOE.



D'altra banda, al juny, el portaveu socialista qualificava l'article 155 de "cruent" i ara que la seva aplicació camina cap a l'aprovació del Senat el PSOE hi dona suport i considera que s'ha de donar "un marge de confiança" i pensa que el 155 es podrà portar a la pràctica a tots els àmbits que afecta. "Si les mesures que planteja són aplicables o no hem de veure i donar un marge de confiança, jo tinc l'esperança que pugui servir", ha conclòs.