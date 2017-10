Última actualització Dilluns, 23 d'octubre de 2017 18:15 h

"És obvi que no podem tenir acords amb aquells que ataquen les nostres institucions", comentava Sabrià

El PDeCAT i ERC amenacen de trencar els pactes amb el PSC si els socialistes no rectifiquen i voten en contra de l'aplicació del 155.

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha reconegut aquest dilluns que la seva formació reconsiderarà tots els pactes municipals amb el PSC si avala l'aplicació del 155 a Catalunya."Estem treballant en tots els casos, tot i que nosaltres tenim pocs pactes amb el PSC", ha afirmat Sabrià. "Cal calma i tranquil·litat, però és obvi que no podem tenir acords amb aquells que donen suport al 155 i, per tant, en atacar les nostres institucions", ha reflexionat en veu alta el portaveu d'ERC."Cada cas s'ha de tractar de manera individual i s'estan treballant tots alhora", ha puntualitzat Sabrià, que ha precisat que en diversos municipis són els alcaldes o regidors socialistes els que s'estan replantejant la seva relació amb el PSC."En alguns casos no som nosaltres els que reconsiderem el pacte de govern o els acords sinó els propis regidors socialistes amb el PSC per l'aval al 155", ha insistit Sabrià. "No ens precipitem i valorem cas per cas", ha conclòs el portaveu d'ERC.Per altra banda, la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal ha exigit als senadors del PSC que es desmarquin de la disciplina de vot del PSOE i votin contra l'aplicació del 155. Pascal també ha assegurat que no es pot imaginar que l'expresident del PSC José Montilla votés a favor de l'aplicació de l'article.