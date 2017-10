Última actualització Dilluns, 23 d'octubre de 2017 19:45 h

L'Ajuntament de Barcelona reconeixerà la implicació de la comunitat educativa durant l'1-O

En les últimes setmanes s'han produït atacs continus a l'escola pública per part de C's, PP i els mitjans unionistes. Avui mateix, el grup municipal de C's a Barcelona ha tornat a carregar contra l'educació catalana i ha instat al Consorci d'Educació que "garanteixi que els centres educatius no estiguin al servei d'ideologies polítiques".





Per aquests motius, rebutja "aquest atac a la professionalitat" dels docents i al treball "curós i experimentat de cohesió social" que desenvolupen i demana "preservar la seva dignitat i llibertat per tal que puguin seguir conreant el tarannà cívic i dialogant dels estudiants".



Reconeixement per la feina durant l'1-O



A petició del grup municipal del PDeCAT a Barcelona, l'Ajuntament ha aprovat celebrar un acte de reconeixement a la comunitat educativa per la seva implicació en l'1-O. La regidora demòcrata, Irma Rognoni, ha afirmat que "aquest acte, en reconeixement al pacifisme de la ciutadania, és de justícia i ha de ser obert a tothom".



La Comissió Mixta del Departament d’Ensenyament i les entitats municipalistes, l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FCM), han volgut mostrar el seu total desacord per la "campanya sistemàtica de descrèdit" del PP i Ciutadans contra la tasca que desenvolupen els centres educatius de Catalunya i, especialment, els seus docents.En un comunicat conjunt, aquesta Comissió Mixta defensa que Catalunya ha preservat sempre la "integritat ètica" dels centres educatius i "ha acceptat com un element d’identitat de país el respecte a la diversitat de pensament".Per això, demanen que es preservi la "dignitat i llibertat" dels professors "per tal que puguin seguir conreant el tarannà cívic i dialogant dels estudiants".