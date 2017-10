Arrimadas vol emmudir al Parlament perquè no respongui al 155

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

23 d'octubre de 2017, 22.33 h







#6









Neng, creu-me, l'estuPPidesa analfabeta NO ÉS BON CAMÍ, només conseguiràs fer esPPantosos ridículs grotescos com soleu fer els FRANQUISTES com tu.





Tu pots repetir 1,000 vegades que exigir el dret d'autodeterminació és feixisme. CADA VEGADA QUE HO REPETEIXIS ESTARÀS DEMOSTRANT NOMÉS UN PARELL DE COSES:







1.- Que el teu cervell està fet una merda. No ho puc afirmar, però . . . no serà per una infecció VENÈREA congènita contagiada en la travessada de l'uter matern... Llegir més