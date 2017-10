El Gobierno espera gestionar la mobilització del carrer amb el control de TV3 i Catalunya Ràdio

Última actualització Dimarts, 24 d'octubre de 2017 05:00 h

L'activisme independentista, el taló d'Aquil·les del Gobierno

ANÀLISI | @JoanSole_ .- Hi ha una sensació majoritària, dins l'unionisme espanyol, en la qual s'interpreta que amb el control dels mitjans de comunicació el moviment independentista anirà a la baixa. La teoria sobre l'adoctrinament, iniciada en el sistema educatiu i consolidada amb els mitjans de la CCMA, és la peça que fa encaixar l'estratègia que el Partit Popular, amb el vistiplau de PSOE i C's, té preparada amb el 155.

Davant un moviment polític ferm que de mica en mica esdevé majoria política, com el que representa l'independentisme, la part opositora -i forta- té el deure d'intentar entendre l'origen, les preocupacions i les aspiracions d'aquest per mirar de canalitzar els seus objectius en pro d'una proposta que representi i satisfaci les dues parts. Aquesta estratègia, aplicada per evitar vencedors i vençuts és l'"A-B-C" de la resolució de conflictes. El cas que ocupa la relació Catalunya-Espanya és un món a part. La manca de disposició d'entendre de l'Estat, juntament amb el dogma que els ciutadans catalans no tenen criteri propi sinó que són manipulats, ha teixit un relat en el nacionalisme espanyol que redueix les aspiracions catalanes a un adoctrinament educatiu i periodístic que ha anul·lat la seva voluntat.

El moll de l'os de l'aplicació de l'article 155 és la tossuda obsessió per controlar els mitjans públics catalans, l'eina per canviar aquest pensament. Tenir les regnes de TV3 i Catalunya Ràdio és la nineta dels ulls de l'unionisme que creu, erròniament, que la majoria aglutinada al voltant dels dos milions de persones actives en pro de l'independentisme frenaran les seves aspiracions polítiques si la premsa fa propaganda d'un missatge centralista. La mobilització ciutadana és la gran preocupació del Gobierno, que malgrat la possible intervenció de l'autogovern catalana i el desplegament dels efectius policials allotjats arreu del territori, és conscient que davant seu es trobarà amb un poble decidit a defensar les seves institucions. El taló d'Aquil·les de l'Estat són els milers de ciutadans que des de la fermesa, la cohesió i el somriure convergeixen en la defensa de la democràcia.

RTVE carrega contra el Gobierno

L'any 2015 el sindicat de CCOO de RTVE denunciava que l'exclusió de RTVE del Comitè d'Informatius de la Unió Europea de Radiodifusió (UER) fou per la "manipulació informativa". Dos anys després, amb el Gobierno fregant-se les mans per controlar els mitjans de la Corporació, el Consell d'Informatius de la cadena pública estatal ha denunciat la paradoxa que resulta el fet que el mateix executiu espanyol que vol intervenir TV3 no sigui capaç de garantir el mandat de tenir una televisió i ràdio públiques amb informació "veraç, objectiva, equilibrada i plural". El paper ho aguanta tot, el control dels mitjans és per oferir un relat veraç amb la teoria del Gobierno, objectiu a ulls dels interessos de l'Estat, equilibrat perquè populars, ciutadans i socialistes facin i desfacin i plurals en el missatge que cal acabar amb l'expressió independentista.

El pensament intervencionista utilitza el mateix marc d'actuació que el d'un règim autoritari, el control de la població passa pel control de la premsa i l'educació. La desactualització d'aquest pensament fa passar per alt el poder d'internet, lloc on les cadenes de missatges faciliten la concentració i l'organització popular. Però no donem idees, Erdogan va tancar Twitter només poques hores després de sondejar aquesta possibilitat.