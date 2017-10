Última actualització Dimarts, 24 d'octubre de 2017 05:30 h

Barcelona en Comú ha de decidir avui si segueix governant l'Ajuntament de la capital catalana amb els còmplices de l'aplicació del 155

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



CRÒNICA| Marina Bou.- “Tenim un problema. Jaume, se us ha girat feina”. Ja feia més de mitja hora que havia començat el debat quan el regidor i líder d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, ha interpel·lat el de Barcelona en Comú i Tinent-Alcalde de la ciutat, Jaume Asens, sobre la necessitat de trencar el pacte de govern entre la seva formació i el PSC. En les darreres setmanes, l’aval del PSOE-PSC a l'intent d'evitar la celebració del referèndum de l’1-O a cops de porra, l'empresonament dels presos polítics del procés, Jordi Sànchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium), o l'anunci de cop d'estat a la democràcia amb l'aplicació del 155 a Catalunya, han tensat la situació al consistori i la formació d’Ada Colau analitza aquest dimarts si vol ser còmplice dels socialistes catalans en una reunió de la coordinadora del partit i del grup municipal.

Una iniciativa que respon les demandes de l’oposició sobiranista a l’Ajuntament -CUP, ERC i PDeCAT-, que fa dies que insta Colau a actuar després de l’aval socialista a la repressió i l’autoritarisme de l’Estat, tot i que algunes veus l'excusessin en el fet que sense el suport del PSC es faria impossible tirar endavant molts dels seus projectes per a la ciutat. “Potser els hem de convidar a descansar”, ha dit Bosch a Asens, a qui també ha assegurat en diverses ocasions que el front sobiranista al consistori “està obligat a estendre-li la mà per trobar una fórmula que permeti governar Barcelona de forma estable” si finalment acaben fent fora el PSC del govern municipal. “Estem disposats a ajudar per construir un govern fort que representi la ciutat”, ha afirmat en assegurar que és del tot necessari tenint en compte com la projecció internacional de Barcelona és -segons Bosch- una peça clau per internacionalitzar el procés i que es reconegui la independència de Catalunya.

L’acte, organitzat pel Comitè de Defensa del Referèndum de l’Esquerra de l’Eixample, volia respondre una sola pregunta: ‘Catalunya, on som i on volem anar?’ i sembla que Asens encara no ha rumiat la resposta. “Cal pressionar al PSC, animar les veus discrepants, ajudar-lo a recuperar el seu passat no tan llunyà. Fins que Iceta va arribar a Secretari General, els socialistes catalans quasi en bloc defensaven el dret a l’autodeterminació i el referèndum. Per què no ara?”, s’ha preguntat, i ha insistit en que encara es pot “treure d’aquesta posició” un socialisme ancorat en el reforç del bipartidisme. Entre aplaudiments, la regidora de la CUP-Capgirem Barcelona, Eulàlia Regüant, ha castigat el discurs dels comuns i ha respost Asens titllant els socialistes d’oportunistes. “Potser perquè ara és real i factible ja no és tan bonic defensar-lo”, ha sentenciat en referència a les paraules del Tinent-Alcalde de Barcelona sobre el PSC.

D’altra banda, Reguant ha volgut reivindicar la importància del municipalisme per “fer que el 155 sigui més difícil d’implementar” i amb aquest objectiu -ha dit- “no hauríem de permetre que certes formacions polítiques que donen suport als que aproven el 155 governessin aquesta primera trinxera, el dic de contenció”. La CUP és l’únic dels tres partits sobiranistes que actualment no manté cap pacte de govern amb el PSC.

Jaume Ciurana, regidor del PDeCAT a l’Ajuntament de Barcelona, ha aprofitat per “accentuar la paradoxa democràtica dels partits que ens diuen que totes les idees són legítimes i es poden defensar si no hi ha violència, només si són minoritàries”. I precisament a la democràcia ha apel·lat Jaume Asens per recordar que -tot i que el pacte de govern entre la seva formació i el PSC va deixar volgudament al marge la qüestió nacional- estem davant “un problema de drets i llibertats”. Asens ha instat els altres ponents a “deixar de banda les pulsions partidistes” per “fer un front democràtic que impedeixi el cop d’estat”, no sense abans llençar un comentari enverinat a Ciurana sobre el pacte a Girona entre el PDeCAT i els socialistes catalans. De moment, el partit manté el pacte de govern amb el PSC a l'Ajuntament gironí perquè la tinent d'alcalde socialista, Sílvia Paneque, no ha posat pals a les rodes a la celebració del referèndum, no s’ha negat a presentar una querella conjunta per les càrregues policials i, a més, s'ha manifestat obertament en contra de l'aplicació del 155. “És bo aïllar còmplices de la repressió, però a la República que volem construir, allò que representa el PSC ha de participar. No podem prescindir dels seus votants”, ha contestat Ciurana.

Què fer amb les institucions supramunicipals governades pel PSC?

Al torn de preguntes del públic, s’ha plantejat la qüestió sobre quin és el paper de les institucions supramunicipals com les diputacions o l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), governada per socialistes catalans, al moment actual. Aquest nivell institucional no es veuria afectat pel 155 un cop s’apliqui i les institucions podrien formar part activa de l’escenari que es desenvolupi els propers dies. Tant és així que Bosch ha plantejat l’opció que els partits sobiranistes deixin l’AMB degut al gran pes que hi ostenten els socialistes per després recular i cridar a no “abandonar” cap de les nostres institucions.

Una altra de les preguntes més repetides pel públic ha girat al voltant del ple al Parlament del proper dijous, on presumiblement el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, hauria d’aixecar la suspensió de la declaració d’independència. Mentre Ciurana ha cridat a “fer confiança al President i els diputats que -si és el cas- hauran de votar per la independència”, Reguant ha assegurat que “tota la intenció del món és proclamar la República al ple”. La complicitat entre els partits polítics del procés ha estat total -CUP i PDeCAT han defensat durant tot l’acte la mobilització al carrer i la desobediència civil i cívica-, i només pertorbada per la crida d’Asens a un diàleg inexistent amb Madrid.

Notícies relacionades