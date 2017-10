Collboni a la desesperada, intenta salvar el pacte amb BComú a l'Ajuntament de Barcelona

Que volen Aquesta gent Que truquen de matinada Que truquen de matinada

24 d'octubre de 2017, 11.06 h

Iceta diu que no trencarà amb el PPSOE, I justifica el 155. Colao, no pots quedar-té amb els nostres boxins, no pots. estar de part de Rajoy..Trenca amb el PSC, en un moment com el que està vivin Catalunya. No et quedis al costat dels traïdors.