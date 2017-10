Última actualització Dimarts, 24 d'octubre de 2017 10:30 h

El ministre de Justícia assegura que "les coses no se solucionen exclusivament convocant eleccions"

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha assegurat que si al Parlament es vota una declaració d'independència, no només haurà d'assumir responsabilitats el president, Carles Puigdemont, sinó també la resta de diputats que ho facin a favor. "Emetre opinions no és delictiu, però aprovar o adoptar acords sí que té transcendència jurídica i pot portar responsabilitats", alerta en una entrevista a RNE.

Catalá assegura que si Puigdemont es decideix a anar al Senat a explicar-se, és "un bon camí per a buscar solucions" però també avança que el 155 no s'aturarà encara que convoqui eleccions anticipades. "Les coses no se solucionen exclusivament convocant eleccions", ha declarat.



Per a Catalá, cal que el president digui "explícitament" que complirà les lleis i acatarà la Constitució i les resolucions judicials. El ministre insisteix que l'aplicació del 155 serà "moderada i gradual" i que no totes les mesures entraran en vigor "des del primer dia". Pel que fa als Mossos, creu que seria "inimaginable" que no acatin les ordres dels nous responsables si hi ha cessaments a la cúpula.



"S'ha negat al diàleg"



El ministre de Justícia ha remarcat que, fins ara, ha estat Puigdemont qui "s'ha negat al diàleg" però creu que seria "un bon pas" que aposti per comparèixer al Senat. Ara bé, Catalá espera que no sigui per "ratificar posicions sobre la independència" sinó per "trobar solucions dins la Constitució".

Davant la possibilitat que al Parlament es pugui votar una declaració d'independència, el ministre alerta que tots els diputats que donessin suport a l'acord incorrerien en "responsabilitats". "Hi ha maneres de salvar la responsabilitat i separar-se d'aquesta bogeria que serien no votant o votant en contra", avança Catalá.

Preguntat per si una declaració d'independència comportaria l'entrada a la presó de Puigdemont (en la línia de les declaracions del fiscal general José Manuel Maza), Catalá ha dit que desconeix si seria "així d'immediat i directe". Tanmateix, afegeix que seria una "violació flagrant de les lleis i la Constitució" i ha declinat avançar esdeveniments perquè considera que "són paraules majors".

Un 155 "moderat i gradual"

El titular de Justícia ha defensat que el disseny que han fet del 155 és "moderat i gradual" i que, tot i que s'han fixat tres àrees prioritàries (economia, seguretat i mitjans de comunicació) no totes les mesures s'aplicaran des del primer dia.



"Les mesures es poden adoptar en el període que hem fixat de sis mesos i no tenen per què estar totes vigents des del primer dia, serà en funció de les necessitats", ha apuntat. Catalá reconeix que l'aplicació de l'article és "complexa i sense precedents".

Preguntat per si algun conseller o membre del Govern pot no acatar el cessament, Catalá apunta que "des del punt de vista formal" no poden. En el cas de Puigdemont, afirma que es podrà mantenir de diputat al Parlament.

Sobre els Mossos, apunta que és "inimaginable" que un servidor públic no compleixi la llei, malgrat que hi pugui haver cessaments a la cúpula del cos. "És igual qui sigui el cap, si en vénen de nous, els Mossos hauran d'actuar a la Constitució i la llei i seguir treballant", ha manifestat.

