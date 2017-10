Els 155 vídeos sobre la repressió policial l'1-O

Última actualització Dimarts, 24 d'octubre de 2017 11:00 h

Una pàgina web recull les imatges de la violència policial

Malgrat les mentides del ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, titllant de "falses" les imatges sobre l'abús i violència policial durant la jornada de l'1-O, una pàgina web fa un recull de més de 150 vídeos que demostren l'agressivitat de la Guardia Civil i la Policia Nacional.

La pàgina web, anomenada Spanish Police, conté més de 150 vídeos anònims publicats a YouTube que mostren la repressió policial de la Guardia Civil i la policia nacional durant l'1-O.

La pàgina web, una iniciativa anònima, està sent compartida per les xarxes socials i per grups de WhatsApp. La jornada del referèndum va deixar més de 1000 ferits arreu del país.

Ho podeu veure aquí

