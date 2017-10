El Consell Executiu es reuneix aquest dimarts per afrontar la setmana decisiva del 155

Última actualització Dimarts, 24 d'octubre de 2017 11:35 h

Puigdemont vol comparèixer al Senat però s'ha de veure com s'encaixa amb el ple del Parlament de dijous

El Consell Executiu es reuneix aquests dimarts per abordar de quina manera afronta la setmana decisiva prèvia a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Es podria tractar de l'última reunió ordinària del Govern liderat per Carles Puigdemont, tenint en compte que el Senat té previst aprovar divendres de manera definitiva les mesures del 155.

La taula del Consell Executiu del 24 d'octubre del 2017 amb Puigdemont i els consellers © Jordi Bataller Comparteix Tweet

PDeCAT i ERC demanen la compareixença de Rajoy al ple del Congrés per explicar les mesures del 155

Els grups del PDeCAT i ERC al Congrés han registrat una petició de compareixença al ple de la cambra baixa per tal que el president espanyol, Mariano Rajoy, doni explicacions sobre les mesures que pensa aplicar a Catalunya a través del 155. Està encara per veure quin serà el paper de la resta de grups i si donaran suport a la iniciativa. El portaveu del PDeCAT, Carles Campuzano, ha manifestat que més enllà del que es debati al Senat cal que Rajoy expliqui "l'abús democràtic i l'ús anticonstitucional" que suposa l'aplicació del 155. "És un article reaccionari, no entén per què s'ha d'intervenir agricultura o sanitat que són poc secessionistes, al final el que volen és que Albiol presenti el TN i el senyor Casado el Club Super 3", ha dit amb ironia el portaveu adjunt d'ERC, Gabriel Rufián.

Puigdemont té voluntat d'anar al Senat per presentar al·legacions al 155, però cal veure com encaixa aquesta compareixença amb el ple del Parlament convocat per dijous.Una altra qüestió és com es prepara el Govern pel cessament del president, vicepresident i els consellers i la intervenció de totes les conselleries, tal com preveuen les mesures aprovades pel Consell de Ministres del passat dissabte.El Parlament fixarà previsiblement aquest dimarts a la tarda l'hora del ple monogràfic i específic sobre l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya i els seus efectes possibles programat per dijous.La Mesa està a l'espera que el Govern concreti si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, compareixerà al Senat i a quina hora ho podria fer. Un cop la cambra conegui aquesta informació, la presidenta Carme Forcadell té previst notificar l'hora d'inici del ple dijous als grups parlamentaris.D'altra banda, els serveis jurídics del Parlament estan estudiant si emprendre accions legals i penals contra l'aplicació de l'article 155, així com quines serien aquestes mesures.