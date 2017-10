Una magistrada investiga el setge policial a la seu de la CUP

Última actualització Dimarts, 24 d'octubre de 2017 12:40 h

Requereix a la policia espanyola un informe sobre la seva actuació el 20 de setembre

La denúncia presentada per la CUP pel setge policial a la seva seu durant el 20 de setembre ha estat admesa a tràmit. L'advocat i diputat de la CUP, Benet Salellas, considera que amb aquesta acció la policia espanyola va cometre diversos delictes de coaccions, contra la inviolabilitat del domicili i contra la llibertat política.

La policia espanyola envoltant la seu de la CUP, mentre simpatitzants criden en contra de l'actuació i en favor de l'1-O © CUP Comparteix Tweet

Etiquetes cup, denúncia, policia nacional, setge, seu cup

La magistrada del Jutjat d’Instrucció número 9 de Barcelona ha demanat a la policia espanyola un informe sobre la seva llarga actuació el 20 de setembre davant la seu de la CUP, el mateix dia dels escorcolls i detencions de la Guàrdia Civil a seus i càrrecs de la Generalitat.A la denúncia presentada per la CUP, el diputat Salellas apunta que l'actuació policial va afectar dos béns jurídics. El primer, la lliure actuació dels membres d'un partit polític. "Van veure alterada la seva llibertat d'actuació política per un cordó policial de més de sis hores i un intent d'assalt a la seva seu", que suposaria un delicte de coaccions, remarca Salellas.Per altra banda, "el decomís de material polític sense ordre judicial, sense cap acta, ni sense cap empara legal o jurídica, i en relació a l’intent d’entrar a la seu de la CUP sense el permís del titular, que a més és una organització política", suposarien delictes contra la inviolabilitat domiciliària i altres garanties de la intimitat.Més d'un centenar d'agents de la Policia Nacional es van presentar el passat 20 de setembre davant la seu de la CUP, on van estar durant prop de sis hores mentre centenars de manifestants es concentraven per impedir l'entrada dels agents al local del partit polític.