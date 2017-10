Reneix La Crida a la Solidaritat per portar els Jordis a casa

Última actualització Dimarts, 24 d'octubre de 2017 12:10 h

Presenten un manifest per exigir la llibertat de Cuixart i Sànchez

Anna Solé @AnnaSole_ | "La detenció dels dos Jordis, que són ostatges, s'ha produït en bona part com a venjança de l'Estat per l'1-O i per tot el procés", ha explicat Àngel Colom, un dels dirigents més emblemàtics de La Crida a la Solidaritat. "Han estat detinguts perquè són no violents i tenien la violència com a eina fonamental" i ha afegit "i això és el que volem defensar, que són dues persones honestes, no violentes". | "La detenció dels dos Jordis, que són ostatges, s'ha produït en bona part com a venjança de l'Estat per l'1-O i per tot el procés", ha explicat Àngel Colom, un dels dirigents més emblemàtics de La Crida a la Solidaritat. "Han estat detinguts perquè són no violents i tenien la violència com a eina fonamental" i ha afegit "i això és el que volem defensar, que són dues persones honestes, no violentes".

La Crida a la Solidaritat, que va nèixer l'any 1981amb la voluntat de defensar la llengua, la cultura i la nació catalana i que i es va dissoldre el 1993, ha tornat a renéixer. Així ho han explicat alguns dels seus membres durant la presentació d'un manifest signat per 132 antics membres de La Crida, entre els quals hi ha exdiputats, exconsellers i actuals diputats, per donar tret de sortida a diferents activitats per exigir l'alliberament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. L'acte ha tingut lloc al Col·legi de Periodistes.

"La Crida torna a reviure per motiu de l'empresonament dels Jordis", ha exposat el diputat de la CUP i exmembre de la crida Carles Riera. "Els Jordis són ostatges de l'Estat espanyol, un fet insòlit a Europa". "Mai els líders dels moviments socials pacífics i no violents havien estat castigats i reprimits d'aquesta manera" i detallava que "això indica una feblesa democràtica en el conjunt de la UE i el caràcter democràtic i dictatorial que el nostre procés independentista ha fet aflorar a l'Estat espanyol".



"Ara, destaca per la seva manca de democràcia i està posant en marxa un cop d'estat en tota regla". "No ens aturarem fins que arribin a casa no ens aturarem fins a assolir els objectius que els han portat a la presó", ha sentenciat Riera.



Més actes de La Crida

"Els Jordis estan empresonats perquè són aquesta representació de fer política que és el que més mal fa en un estat autoritari", ha remarcat el també exmembre de La Crida Enric Marín. "Els Jordis no estan empresonats perquè l'Estat és fort, ho estan perquè és feble. Només algú que perd la batalla recórrer a aquesta forma de repressió sistemàtica", ha reblat.





Durant l'acte, que també ha comptat amb la presència dels pares de Jordi Sànchez, exmembre de l'organització, han anunciat un acte pel pròxim dia 7 de novembre al Paranimf de la Universitat on es "denunciarà com aquestes accions de repressió no podran doblegar la voluntat del poble català", ha concretat l'exmembre de La Crida Núria Camps. "Creiem que la seva detenció és injusta" i ha volgut remarcar que no deixaran de lluitar fins a aconseguir que els Jordis tornin a casa.

