L'Ajuntament de Barcelona celebrarà dijous un ple extraordinari per rebutjar l'aplicació del 155

"El pacte del PP, PSOE i C's és un autèntic atemptat sense precedents", per això, li demanen a l'alcaldessa que "trenqui amb qui abona l'aplicació del 155" i li ofereixen " un acord de país a Barcelona " per mantenir l'estabilitat. "Estigui tranquil·la", li ha dit Xavier Trias.

En aquest ple extraordinari, de moment es debatrà una proposta del grup demòcrata i republicans que, a més de rebutjar el 155, reclama a l'Estat que respongui a les peticions de mediació i condemna l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart per causes polítiques, exigint-ne l'alliberament immediat.

Ho han proposat el PDeCAT i ERC i ha rebut el suport de BComú i el PSC. S'han posicionat en contra Cs i PPC. Al mateix temps, la sessió plenària ordinària prevista per aquest divendres s'ajornarà fins al dijous de la setmana vinent.

L'Ajuntament de Barcelona celebrarà dijous un ple extraordinari per rebutjar l'aplicació de l'article 155 per part del gobierno amb l'aliança PSOE i Cs.

Alfred Bosch i Xavier Trias en roda de premsa per anunciar la convocatòria del ple extraordinari a l'Ajuntament de Barcelona

