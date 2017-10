La comunitat educativa no acceptarà ingerències als centres

Última actualització Dimarts, 24 d'octubre de 2017 13:45 h

Convoquen concentracions aquest dimecres a la tarda davant dels ajuntaments

Les entitats que s'engloben dins el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) sortiran al carrer per donar resposta als atacs i crítiques d'adoctrinament que ha rebut l'escola catalana les darreres setmanes. A més, avisa que "no acceptarà ingerències als centres" educatius en l'aplicació del 155.

En aquest sentit, la plataforma ha convocat concentracions davant dels ajuntaments de capital de comarca aquest dimecres a partir de les 18:00h amb el lema 'No ens toqueu l'educació'.La protesta vol visibilitzar la unitat de la comunitat educativa per defensar l'actual model d'escola i immersió lingüística, que qualifiquen ''d'èxit'' i on asseguren que no acceptaran ingerències.La plataforma també estudia querellar-se contra el líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, per haver assegurat que alguns centres públics fomentaven l'odi a Espanya.