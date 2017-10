PP, PSOE i Cs forcen el reglament del Senat per aprovar el 155

Última actualització Dimarts, 24 d'octubre de 2017 14:15 h

Podem, ERC, PDeCAT i PNB denuncien l'ús tendenciós de la normativa de la cambra alta

Només disposaran de cinc hores per a esmenes parcials i no poden presentar esmenes a la totalitat quan, normalment, qualsevol tramitació normal permet un termini de dies per a la presentació. A més, la comissió conjunta creada pel 155 no dóna peu a la presència dels senadors designats pels parlaments autonòmics.

Barreiro, Arenas i Albiol, els tres representants del PP a la ponència de la comissió conjunta del Senat per al 155 © Roger Pi de Cabanyes Comparteix Tweet

La senadora d’ERC Mirella Cortès ha denunciat la “vulneració dels drets” dels senadors i una “manca de democràcia” i ha recordat que l’article 155 de la Constitució diu que s’ha de debatre en el sí de la Comissió de Comunitats Autònomes.

Per la seva banda, la portaveu de Podem, Anabel Mora, també ha afirmat que "no s’ha escoltat la Junta de Portaveus i no se’ns permet fer una petició d’informe". "No es permet demanar una ponència prèvia i els terminis són ridículs quan estem parlant de mesures molt greus”, ha conclòs Mora.

Tanmateix, el PNB també s’ha queixat de la “vulneració” dels procediments i ha recordat que el text de la comissió es coneixerà just un dia abans que es voti en ple.

Per contra, el portaveu del PSOE, Ander Gil, i el del PP, José Manuel Barreiro, han defensat el procediment i han apuntat que la Mesa ha estat “escrupolosa” respecte al reglament de la cambra.



PDeCAT i ERC demanen la compareixença de Rajoy al ple del Congrés



Els grups del PDeCAT i ERC al Congrés han registrat una petició de compareixença al ple de la cambra baixa per tal que el president espanyol, Mariano Rajoy, doni explicacions sobre les mesures que pensa aplicar a Catalunya a través del 155.

Podem, PDeCAT, ERC i PNB han denunciat aquest dimarts un ús tendenciós del reglament Senat per part del PP, PSOE i Cs per a l’aprovació de l’article 155 de la Constitució a Catalunya.També han denunciat que la tramitació s’ha dut a terme sense escoltar la Junta de Portaveus. El PP, PSOE i C's han rebutjat els escrits de reconsideració que han presentat les formacions de l’oposició.