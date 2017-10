|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

24 d'octubre de 2017, 17.13 h





Té, per una vegada et puc donar la RAÓ, i és en el comentari http://www.directe.cat/somrepublica/772/0048-somrepublica-l-article-155-el-nou-decret-de-nova-planta-segons-el-mestre-puyal#comentaris on has dit exactament (copy&paste) :











" NO HACE FALTA QUE ME LO DIGAIS, YA ENTIENDO QUE ES ESTÚPIDO LO QUE HE HECHO EN #7 DE C... Llegir més